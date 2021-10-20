Новый скандал в УПЛ? «Ингулец» сделал заявление по поводу отмененного матча с «Рухом»
Лавриненко: «Из-за «Руха» пришлось на ходу менять весь тренировочный процесс»
Тренер призвал перенести игру на следующий год
Фото: ФК Ингулец
Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко высказался о ситуации с переносом матча против «Руха» в 11-м туре УПЛ.
Из-за переноса матча с «Рухом» в календаре образовался трехнедельный пробел без официальных матчей.
«Действительно, нас вся эта история расстроила. Мы сделали хороший объем работы, готовились к противостоянию с «Рухом», настраивались. Обидно даже не потому, что игра не состоялась. Просто если бы мы заранее знали, что матч перенесен, то могли по-другому строить свой тренировочный процесс».
Когда вы узнали, что матча не будет?
«В четверг. Это нас немного сломало в психологическом плане. Всю неделю готовились, разбирали «Рух», пришлось все менять на ходу. Не совсем приятный момент, который надо принять и пережить. Ничего не остается, только готовиться дальше. Впереди матч с «Металлистом-1925».
Кто вам сообщил об отмене матча?
«Позвонил директор клуба и сказал, что пришло письмо из Премьер-лиги. Его суть – у «Руха» заболели все вратари, матч не состоится в назначенную дату».
Теперь нужно определить новую дату проведения матча. Какой вариант для вас приоритетным?
«Существует принципиальная разница: играть зимой при -10°С или сейчас в хорошую погоду. Качество футбола при -10°С на замерзшем поле не очень высокое. Это тоже надо учитывать.
Возможно, назначить его лучше на весну, как в свое время переносили матч 1-го тура «Львова» и «Миная». Никому этот матч 10 декабря не будет нужен: ни нам, ни «Руху». В любом случае остается ждать вердикта соответствующих органов».
«Ингулец» обратится в КДК УАФ из-за действий «Руха».
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