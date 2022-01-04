Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЗа право встретиться с Усиком завязывается рубка. Обязательного претендента хотят отодвинуть

Лавриненко назвал клуб Ла Лиги, который на одном уровне с «Ингульцом»

Команда из Петрово посетила расположении нескольких испанских клубов
Футбол Украинская Премьер-лига
16:12
Лавриненко назвал клуб Ла Лиги, который на одном уровне с «Ингульцом»
Сергей Лавриненко / фото - ФК Ингулец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал о том, как команда посетила Испанию:

«По приглашению принимающей стороны в Испанию отправились, кроме меня, вице-президент клуба Николай Журило, мой помощник Сергей Таран, а также трое игроков: Младен Бартулович, Богдан Шуст и Владислав Лупашко.

На Пиренеях мы были 7 дней. За это время мы посетили знаменитую академию «Барселоны» Ла Масия.

Считаю, что плодотворно мы встретились с президентом «Эльче» и спортивным директором этого клуба. Все же «Барселона» это космический уровень, брать пример с них могут, в первую очередь, «Шахтер» и «Динамо». А «Эльче» это 14-15-е место в Ла Лиге. Плюс-минус – это наш уровень.

Также мы посетили еще один клуб из элитного дивизиона – «Леванте». Руководство этого клуба позволило нам увидеть тренировочный процесс, узнать структуру клуба. Много ценной информации мы привезли из Испании. Обмен мнениями всегда важен для дальнейшего прогресса».

Напомним, Лавриненко высказался о трансферах игроков «Динамо».

Источник: SportArena Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ингулец Сергей Лавриненко Эльче

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Лавриненко: «Не так просто организовать трансфер из «Динамо» в «Ингулец»
Лавриненко: «Не так просто организовать трансфер из «Динамо» в «Ингулец»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:17
«Ингулец» объявил о переходе лидера грузинской команды
«Ингулец» объявил о переходе лидера грузинской команды
Футбол Украинская Премьер-лига
03 января 15:43
Полузащитник «Ингульца»: «Мы отвратительно провели первый круг УПЛ»
Полузащитник «Ингульца»: «Мы отвратительно провели первый круг УПЛ»
Футбол Украинская Премьер-лига
01 января 14:36
Экс-игрок «Львова» из Бразилии может оказаться в «Ингульце»
Экс-игрок «Львова» из Бразилии может оказаться в «Ингульце»
Футбол Украинская Премьер-лига
30 декабря 2021г. 13:28
Экс-защитник «Руха» подпишет контракт с «Ингульцом»
Экс-защитник «Руха» подпишет контракт с «Ингульцом»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 2021г. 19:40
Экс-хавбек «Шерифа» назвал человека, благодаря которому оказался в «Ингульце»
Экс-хавбек «Шерифа» назвал человека, благодаря которому оказался в «Ингульце»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 2021г. 08:35

Новости: Футбол

Палкин: «В прошлом сезоне поставили с «Интером» два автобуса»
Палкин: «В прошлом сезоне поставили с «Интером» два автобуса»
Лига чемпионов UEFA
17:02
Ассистент Кумана в «Барселоне» стал тренером Соболя в «Брюгге»
Ассистент Кумана в «Барселоне» стал тренером Соболя в «Брюгге»
Украинские легионеры
16:51
«Сынок, мне не смешно». Миколенко вспомнил события известного видео
«Сынок, мне не смешно». Миколенко вспомнил события известного видео
Сборная Украины
16:50
Стало известно о планах Луческу на вернувшегося в «Динамо» Русина
Стало известно о планах Луческу на вернувшегося в «Динамо» Русина
Украинская Премьер-лига
16:29
Лавриненко назвал клуб Ла Лиги, который на одном уровне с «Ингульцом»
Лавриненко назвал клуб Ла Лиги, который на одном уровне с «Ингульцом»
Украинская Премьер-лига
16:12
Шевченко может получить экс-лидера «Атлетико» в обмен на защитника «Дженоа»
Шевченко может получить экс-лидера «Атлетико» в обмен на защитника «Дженоа»
Серия А (Италия)
16:06
Второй шанс Лунина. Куртуа не вошел даже в заявку на матч Кубка Испании
Второй шанс Лунина. Куртуа не вошел даже в заявку на матч Кубка Испании
Украинские легионеры
15:49
Хави: «Мы были девятыми, а стали пятыми. Мы возвращаемся»
Хави: «Мы были девятыми, а стали пятыми. Мы возвращаемся»
Примерa (Испания)
15:48
Форвард «Аталанаты» сравнил удар Малиновского с Ferrari
Форвард «Аталанаты» сравнил удар Малиновского с Ferrari
Украинские легионеры
15:37
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Все новости