Лавриненко назвал клуб Ла Лиги, который на одном уровне с «Ингульцом»

Сергей Лавриненко / фото - ФК Ингулец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал о том, как команда посетила Испанию:

На Пиренеях мы были 7 дней. За это время мы посетили знаменитую академию «Барселоны» Ла Масия.

Считаю, что плодотворно мы встретились с президентом «Эльче» и спортивным директором этого клуба. Все же «Барселона» это космический уровень, брать пример с них могут, в первую очередь, «Шахтер» и «Динамо». А «Эльче» это 14-15-е место в Ла Лиге. Плюс-минус – это наш уровень.

Также мы посетили еще один клуб из элитного дивизиона – «Леванте». Руководство этого клуба позволило нам увидеть тренировочный процесс, узнать структуру клуба. Много ценной информации мы привезли из Испании. Обмен мнениями всегда важен для дальнейшего прогресса».