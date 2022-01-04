Лавриненко назвал клуб Ла Лиги, который на одном уровне с «Ингульцом»
Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал о том, как команда посетила Испанию:
«По приглашению принимающей стороны в Испанию отправились, кроме меня, вице-президент клуба Николай Журило, мой помощник Сергей Таран, а также трое игроков: Младен Бартулович, Богдан Шуст и Владислав Лупашко.
На Пиренеях мы были 7 дней. За это время мы посетили знаменитую академию «Барселоны» Ла Масия.
Считаю, что плодотворно мы встретились с президентом «Эльче» и спортивным директором этого клуба. Все же «Барселона» это космический уровень, брать пример с них могут, в первую очередь, «Шахтер» и «Динамо». А «Эльче» это 14-15-е место в Ла Лиге. Плюс-минус – это наш уровень.
Также мы посетили еще один клуб из элитного дивизиона – «Леванте». Руководство этого клуба позволило нам увидеть тренировочный процесс, узнать структуру клуба. Много ценной информации мы привезли из Испании. Обмен мнениями всегда важен для дальнейшего прогресса».
Напомним, Лавриненко высказался о трансферах игроков «Динамо».
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