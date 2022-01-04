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Лавриненко: «Не так просто организовать трансфер из «Динамо» в «Ингулец»

Тренер рассказал о возможных новичках команды
Футбол Украинская Премьер-лига
14:17
Лавриненко: «Не так просто организовать трансфер из «Динамо» в «Ингулец»
Фото: ФК Ингулец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал о возможных новичках команды.

В текущем сезоне вы задействовали 23 игрока. Это нормальная обойма для выполнения задач?

«Количество и качество футболистов – это разные вещи. Из 23 игроков трое – представители нашей команды U-19. Одно дело молодым ребятам тренироваться с основой, а другое – играть в премьер-лиге. Вы наверняка заметили, что я редко делаю много замен по ходу встречи».

Совсем недавно, президент «Ингульца» Александр Поворознюк говорил о том, что, возможно, к вам перейдут игроки из «Динамо». Приоткроете завесу в этом вопросе?

«Сейчас идет стадия переговоров. Если кто-то подпишет контракт с нашим клубом – мы скажем об этом. Не так просто организовать трансфер из «Динамо» в «Ингулец». Здесь и вопрос финансов, и инфраструктуры, проживания».

«Ингулец» уже подписал игрока из Молдовы и хавбека «Шерифа».

Источник: SportArena Андрей Усмонов
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Ингулец Сергей Лавриненко

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