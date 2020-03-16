Лавриненко: «Боролись и с «Колосом», и со сложным полем»
Лавриненко: «За 5 лет в «Ингульце» не было даже 3-5-дневной задержки по зарплате»
Наставник клуба из Петрово – о финансировании команды
16 марта 18:22
Сергей Лавриненко / Фото - footboomГлавный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал о финансовой ситуации в клубе и о выдаче заработной платы игрокам.
«Я работаю в клубе уже пятый год, и могу сказать, что за этот период у нас не было даже 3-5-дневной задержки по заработной плате! Максимум день-два, не более. Все выплачивается как следует – и зарплата, и полагающиеся бонусы, премиальные».
Рискну предположить, что финансовая стабильность – один из факторов, благодаря которому можно заманить футболиста в сельскую местность на Кировоградщине.
«Это действительно фактор, который является для нас большим плюсом. Будем говорить откровенно: не каждый футболист в таком замечательном для развития и становления возрасте от 20 до 30 лет захочет поехать в село, чтобы проводить там лучшее время своей жизни. То, что у нас есть все необходимые условия для работы профессиональных спортсменов – это, безусловно, здорово. Но футболисты – такие же люди, как и все, и им тоже хочется выйти куда-нибудь в кино или в кафе попить кофе. А у нас, к сожалению, этого нет. Зато мы берем стабильностью. Об этом неоднократно говорил Александр Поворознюк, делающий все для того, чтобы команда действительно играла. Ведь если нет своевременной оплаты труда, то как можно требовать от футболиста максимальной самоотдачи в каждом матче, чтобы он в борьбе не убирал ни голову, ни ноги и стелился в подкатах? Финансовая составляющая для игрока – важный фактор. Футболист выходит на футбольное поле, чем кормит свою семью. Кто-то идет на завод, а игрок выходит на тренировку, затем отправляется на игру. Это его работа».
А тем временем капитан «Динамо» Сергей Сидорчук признан лучшим игроком 18-го тура чемпионата Украины.