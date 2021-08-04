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ЛЧ. Автогол и реализованный пенальти украинцев помогли «Ференцварошу» обыграть «Славию», «Легия» добыла ничью с «Динамо»

Завершились все первые матчи третьего раунда квалификации
Футбол Лига чемпионов UEFA
4 августа 22:55
ЛЧ. Автогол и реализованный пенальти украинцев помогли «Ференцварошу» обыграть «Славию», «Легия» добыла ничью с «Динамо»
Фото - Славия Прага

В первых матчах третьего раунда квалификации Лиги чемпионов загребское «Динамо» сыграло вничью с «Легией». «Славия» на выезде уступила «Ференцварошу».

В поединке в Загребе хозяевам удалось открыть счет во втором тайме. Однако ближе к концовке гости отыгрались силами. Мучи.

Украинский защитник «Славии» Тарас Качараба оформил автогол под перерыв матча в Венгрии. А Игорь Харатин с пенальти установил окончательный счет. Александр Зубков вышел на замену на 86-й минуте.

«Динамо» или «Легия» на следующей стадии встретится с «Цревеной Звездой» или «Шерифом» Юрия Вернидуба. «Ференцварош» в случае прохода в следующий раунд встретится с победителем пары «Клуж» – «Янг Бойс».

Лига чемпионов. Третий раунд квалификации, первые матчи

«Динамо» Загреб – «Легия» 1:1

Голы: Петкович, 59 – Мучи, 82

«Динамо»: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Иванушец, Франьич, Мишич (Булат, 85), Якич, Маер (Кастрати, 65), Петкович, Оршич (Менало, 85).

«Легия»: Боруц, Юранович, Енджейчик, Ветеска, Навроцки, Младенович, Андре Мартинш, Лукиньяс, Слиш, Рафаэл Лопеш (Мучи, 75), Эмрели (Пекхарт, 75).

Предупреждения: Якич – Слиш, Енджейчик, Андре Мартинш

«Ференцварош» – «Славия» Прага 2:0

Голы: Качараба, 44 (автогол), Харатин, 50 (пен.)

«Ференцварош»: Дибус, Уинго, Блажич, Ммаэ, Чивич (Ботка, 86), Харатин, Сакариассен (Зубков, 86), Лаидуни, Нген (Ковачевич, 90), Узуни, Ммаэ (Лончар, 75).

«Славия»: Коларж, Ба, Качараба, Зима, Голеш (Лингр, 72), Дорли, Плавшич (Олайинка, 46), Станчу, Шевчик (Траоре, 25), Масопуст (Шранц, 53), Кухта (Муса, 53).

Предупреждения: Блажич – Плавшич, Дорли

Сергей Стаднюк
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Теги

Славия Прага Ференцварош Динамо Загреб Легия Игорь Харатин Тарас Качараба Александр Зубков

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