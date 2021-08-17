ЛЧ, раунд плей-офф. «Шериф» Вернидуба разгромил «Динамо», «Зальцбург» добыл волевую победу над «Брондбю»

Ответные матчи состоятся 25 августа

Фото - Ред Булл Зальцбург

В первых матчах раунда плей-офф Лиги чемпионов «Шериф» дома разгромил загребское «Динамо», а «Зальцбург» в родных стенах добыл волевую победу «Брондбю».

Фаворитом в противостоянии с молдавским клубом считался хорватский коллектив. Однако это не смутило подопечных Юрия Вернидуба. Отличились Траоре в конце первого и Коловоса в начале второго тайма. А под конец малиец оформил дубль.

«Брондбю», открыв счет на четвертой минуте, весь поединок отбивался. Но во втором тайме Адейеми и Ааронсон таки пробили массированную оборону соперника.

Ответный матчи состоятся в среду, 25 августа.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф, первые матчи

«Зальцбург» – «Брондбю» 2:1

Голы: Адейеми, 57, Ааронсон, 90 – Уре, 4

«Зальцбург»: Кен, Кристенсен, Вебер, Соле, Ульмер, Капальдо (Ааронсон, 45), Зайвальд, Камара, Сучич, Адейеми (Окафор, 82), Шешко (Адаму, 77).

«Брондбю»: Хермансен, Гаммельбю (Квистгорден, 86), Бруус, Макше, Скиппер, Тшиембе, Менса, Френдруп, Слиман, Уре (Пюндт, 65), Хедлунд (Павлович, 72).

Предупреждения: Френдруп, Макше

«Шериф» – «Динамо» Загреб 3:0

Голы: Траоре, 45, 80, Коловос, 54

«Шериф»: Атанасиадис, Кристиано, Арболеда, Дуланто, Джульен (Костанза, 53), Коловос (Бизяк, 87), Тилль, Аддо (Петро, 87), Луваннор (Раделич, 90+2), Траоре, Янсане.

«Динамо»: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Перич (Мубандже, 21), Иванушец, Франьич, Мишич (Менало, 65), Якич, Маер (Гояк, 65), Петкович, Оршич (Чоп, 80).

Менало