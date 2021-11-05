ЛЕ. Гол Пластуна не спас «Лудогорец» от поражения «Браге»

Болгарская команда идет на последнем месте в группе

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В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Брага» в Португалии принимала «Лудогорец».

Уже к перерыву хозяева имели неплохое преимущество. На три мяча Моатасамбеллы, Медейруша и Галено болгарцы ответили лишь голом Сотириу.

А во второй половине встречи «оружейники» вовсе довели счет до разгрома, когда забил Гутьеррес.

На 79-й минуте украинский защитник гостей Игорь Пластун смог оформить гол престижа, но это не помогло его команде набрать очки.

«Лудогорец» набрал лишь 1 пункт в таблице и идет на последнем месте в своей группе.

Лиге Европы, группа F

«Брага» – «Лудогорец» 4:2

Голы: Моатасамбелла, 25, Медейруш, 37, Галено, 40, Гутьеррес, 73 – Сотириу, 33, Пластун, 79.

«Брага»: Матеус, Ян Коуто, Оливейра, Диогу Лейте, Секейра (Бруну Родригеш, 75), Медейруш, Андре Каштру (Андре Орта, 70), Эль-Мусрати (Лукас Минейро, 62), Галено (Моура, 70), Витор Оливейра (Марио Гонсалес, 62), Рикарду Орта.

«Лудогорец»: Кахлина, Икоко, Пластун, Вердон, Сисиньо, Десподов, Янков, Тшибота (Текпетей, 65), Гонсалвес, Кафумана (Баджи, 65), Сотириу (Ману, 75).

Предупреждения: Андре Каштру (27), Кафумана (38), Пластун (80).