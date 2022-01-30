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Леднев дебютировал в составе «Фехервара»

Еще два украинца также вышли в стартовом составе
Футбол Украинские легионеры
14:52
Леднев дебютировал в составе «Фехервара»
Богдан Леднев / фото - MOL Fehervar

Украинский полузащитник Богдан Леднев перешел из «Динамо» в «Фехервар».

Хавбек впервые вышел в стартовом составе венгерской команды на матч 18-го тура чемпионата против «Академии Пушкаша».

Также в этой игре в стартовом составе сыграли два других украинских игрока венгерской команды – Иван Петряк и Евгений Макаренко.

Леднев перешел в «Фехервар» на правах аренды за 100 тысяч евро.

Ранее Суркис раскрыл все детали этого трансфера.

 

Павел Харченко
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Теги

Богдан Леднев Фехервар Динамо Киев

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