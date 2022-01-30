Суркис раскрыл детали перехода Леднева в «Фехервар»
Леднев дебютировал в составе «Фехервара»
Еще два украинца также вышли в стартовом составе
14:52
Богдан Леднев / фото - MOL Fehervar
Украинский полузащитник Богдан Леднев перешел из «Динамо» в «Фехервар».
Хавбек впервые вышел в стартовом составе венгерской команды на матч 18-го тура чемпионата против «Академии Пушкаша».
Также в этой игре в стартовом составе сыграли два других украинских игрока венгерской команды – Иван Петряк и Евгений Макаренко.
Леднев перешел в «Фехервар» на правах аренды за 100 тысяч евро.
Ранее Суркис раскрыл все детали этого трансфера.
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