Леднев дебютировал в составе «Фехервара»

Еще два украинца также вышли в стартовом составе

Богдан Леднев / фото - MOL Fehervar

Украинский полузащитник Богдан Леднев перешел из «Динамо» в «Фехервар».

Хавбек впервые вышел в стартовом составе венгерской команды на матч 18-го тура чемпионата против «Академии Пушкаша».

Также в этой игре в стартовом составе сыграли два других украинских игрока венгерской команды – Иван Петряк и Евгений Макаренко.

Леднев перешел в «Фехервар» на правах аренды за 100 тысяч евро.

Ранее Суркис раскрыл все детали этого трансфера.