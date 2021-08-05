Леднев: «Фенербахче» можно отнести к топ-тройке нашего чемпионата»

Богдан Леднев / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев поделился впечатлениями от товарищеского матча против «Фенербахче» (1:1). Футболист стал автором единственного мяча команды в поединке.

У нас всегда есть собственный план на игру – в частности, показывать на поле то, что мы наигрываем на тренировках. Денис несколько раз спас, хороший матч провел.

Момент с голом? Мы все подобные моменты - разрезные передачи, открывания - отрабатываем на тренировках. Хорошо, что в игре удалось воплотить это в забитый мяч.

Это подготовка к Лиге чемпионов, нам всегда подбирают хороших соперников, ведь матчи со слабыми оппонентами не дадут тренерам никакой информации, и нам никакой пользы не будет. Всегда полезно играть с командами, которые пытаются показывать открытый футбол.

Конечно, добавляется уверенности от матчей с соперниками такого уровня. А если еще удается достигать положительного результата, то польза вдвое больше. Думаю, их можно отнести к топ-тройке нашего чемпионата.