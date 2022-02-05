Леднев: «Хочу сразу доказать всем в Венгрии, что на меня не зря обратили внимание»

Фото: Fehervar

Полузащитник «Фехервара» Богдан Леднев оценил свой дебют за новую команду.

Переход в «Фехервар» – важный шаг в моей карьере, мой первый опыт за границей. Хочу сразу доказать всем в Венгрии, что на меня не зря обратили внимание. В «Динамо» нас воспитали с менталитетом победителей, поэтому я полностью разделяю цели нового клуба побеждать во всех турнирах.

Лучше всего я себя чувствую на позиции десятки, но могу сыграть и на правом фланге. На самом деле важно не то, на какую позицию меня будет ставить тренер, а то, сколько минут я смогу провести на поле».