Леднев дебютировал в составе «Фехервара»
Леднев: «Хочу сразу доказать всем в Венгрии, что на меня не зря обратили внимание»
Полузащитник дебютировал за команду
11:27
Фото: Fehervar
Полузащитник «Фехервара» Богдан Леднев оценил свой дебют за новую команду.
«Футболисты и персонал клуба облегчили мою адаптацию. Рад, что сыграл почти 90 минут в дебютном матче, хотя не так его представлял. Думаю, в ближайшем будущем буду помогать команде все больше и больше.
Переход в «Фехервар» – важный шаг в моей карьере, мой первый опыт за границей. Хочу сразу доказать всем в Венгрии, что на меня не зря обратили внимание. В «Динамо» нас воспитали с менталитетом победителей, поэтому я полностью разделяю цели нового клуба побеждать во всех турнирах.
Лучше всего я себя чувствую на позиции десятки, но могу сыграть и на правом фланге. На самом деле важно не то, на какую позицию меня будет ставить тренер, а то, сколько минут я смогу провести на поле».
«Фехервар» проиграл «Академии Пушкаша» (0:1).
В «Фехервар» также перешел защитник «Динамо».
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