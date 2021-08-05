Леднев: «Фенербахче» можно отнести к топ-тройке нашего чемпионата»
Леднев: «Любой футболист хочет играть. Надеюсь, мне предоставят такой шанс»
Хавбек стал лучшим бомбардиром «Динамо» на сборах и отличился в товарищеском матче с «Фенербахче»
5 августа 17:24
Богдан Леднев / Фото - ФК Динамо Киев
Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев высказался по поводу своей игровой практики в клубе. Футболист с пятью мячами стал лучшим бомбардиром киевлян на сборах. Также он забил в товарищеском матче против «Фенербахче» (1:1).
Конечно, любой футболист хочет играть. Надеюсь, мне предоставят такой шанс, ведь всегда тренеры принимают решение, кто выйдет на поле в стартовом составе.
Я тренируюсь, выкладываюсь на полную, стараюсь проявить себя с наилучшей стороны. А дальше уже все зависит от тренерского решения.
Леднев также высказался по поводу ничейной игры с турецким грандом.
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