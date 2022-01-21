«Динамо» объявило об уходе Леднева
Леднев: «Переход в «Фехервар» – отличная возможность показать свои талант и умения»
Полузащитник покинул «Динамо»
19:27
Фото: molfehervarfc.hu
Полузащитник Богдан Леднев прокомментировал пресс-службе клуба свой переход в аренду из «Динамо» в «Фехервар».
«Команда «Фехервар» достаточно известна в футбольном мире. Я считаю, что для меня это отличная возможность показать свой талант и свои умения.
Надеюсь, помогу команде достичь целей. Чувствую доверие со стороны клуба, надеюсь отплатить голами и ассистами».
Аренда рассчитана на один год.
Хавбек провел восемь матчей за «Динамо» в этом сезоне
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