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Леднев рассказал, чего ему не хватает, чтобы закрепиться в основе в «Динамо»

Полузащитник киевлян – о своих недостатках
Футбол Украинская Премьер-лига
12:57
Леднев рассказал, чего ему не хватает, чтобы закрепиться в основе в «Динамо»
Богдан Леднев / фото - Динамомания

Полузащитник столичного «Динамо» Богдан Леднев в эфире шоу Аuto Гол! рассказал о своих слабых сторонах в футболе, а также предположил, чего ему не хватает, чтобы закрепиться в основе киевлян.

Чего тебе не хватает, чтобы стать ключевым исполнителем в «Динамо»?

Мне кажется, работы над защитой. Если прибавить в этом компоненте, думаю, будет лучше для команды и для меня. 

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Источник: Динамомания Михаил Рыбак
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Теги

Богдан Леднев Динамо Киев

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