Леднев: «Мы весь сезон шли к этому, осталось собрать сливки»
Леднев рассказал, чего ему не хватает, чтобы закрепиться в основе в «Динамо»
Полузащитник киевлян – о своих недостатках
Богдан Леднев / фото - Динамомания
Полузащитник столичного «Динамо» Богдан Леднев в эфире шоу Аuto Гол! рассказал о своих слабых сторонах в футболе, а также предположил, чего ему не хватает, чтобы закрепиться в основе киевлян.
Чего тебе не хватает, чтобы стать ключевым исполнителем в «Динамо»?
Мне кажется, работы над защитой. Если прибавить в этом компоненте, думаю, будет лучше для команды и для меня.
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