Шкурин и Леднев – в старте «Динамо» на матч с «Металлистом 1925». Витиньо – в запасе
Леднев в ближайшее время отправится в венгерский клуб
На правах аренды
Богдан Леднев / Фото: ФК Динамо
Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев в ближайшее время станет игроком «Фехервара», сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside».
По информации источника, «Фехервар» заплатит «Динамо» 300 тысяч евро за аренду Леднева. О сделке объявят в ближайшие дни.
Отметим, что в «Фехерваре» выступают два украинца: Иван Петряк и Евгений Макаренко.
В нынешнем сезоне Леднев провел за «Динамо» 10 матчей и не отличился результативными действиями.
Напомним, «Динамо» рассматривает Андрея Шевченко на должность главного тренера команды.
Комментарии 0