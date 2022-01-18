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Леднев в ближайшее время отправится в венгерский клуб

На правах аренды
Футбол Украинская Премьер-лига
14:55
Леднев в ближайшее время отправится в венгерский клуб
Богдан Леднев / Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев в ближайшее время станет игроком «Фехервара», сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, «Фехервар» заплатит «Динамо» 300 тысяч евро за аренду Леднева. О сделке объявят в ближайшие дни.

Отметим, что в «Фехерваре» выступают два украинца: Иван Петряк и Евгений Макаренко.

В нынешнем сезоне Леднев провел за «Динамо» 10 матчей и не отличился результативными действиями.

Напомним, «Динамо» рассматривает Андрея Шевченко на должность главного тренера команды.

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Богдан Леднев Фехервар

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