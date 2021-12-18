Легчайшие деньги: прогноз на матч «Аталанта» – «Рома»

Это уже букмекерская традиция переоценивать «волков»

Прогноз

Ребята, это же просто песня. Вы выдели какие коэффициенты букмекеры выставили на матч «Аталанта» – «Рома»? Там возможная победа бергамасков оценивается практически в двушку. Я не знаю, может существуют какие-то подводные камни, но мне не верится, что нынешняя «Рома» способна остановить «Аталанту».

Вот, прочтите, это выжимка из прогноза на матч «Рома» – «Интер»:

«К сожалению (это лично для меня), Жозе Моуриньо уже не тот – очевидный факт для всех, кто начал смотреть футбол хотя бы в начале 00-х. «Особенный» так и не сумел переломить в этом сезоне неприятную тенденцию для римлян, проиграв сначала в дерби «Лацио», затем кризисному «Ювентусу», ну, и как вишенка на торте, симпатичному, но точно не великому «Милану». Из относительного позитива можно выделить только сухую ничью с «Наполи». И вот теперь «Роме» предстоит встретиться с «Интером» – лучшей командой Италии прямо сейчас. По-моему, если сложить 2+2, то в предстоящем матче получается победа «нерадзурри». Не вижу ни малейшего смысла рассматривать какие-то альтернативные варианты. «Интер» в порядке, в матче против «Шахтера» в этом имели возможность убедиться даже болельщики, которые не следят за Серией А».

Вспоминаете с каким счетом закончился тот матч? 3:0 в пользу «Интера». И вот теперь снова букмекеры выкатили очень играбельный коэффициент на соперника «Ромы». В том прогнозе написано, что «Интер» – лучшая команда Италии прямо сейчас. Так вот, «Аталанта» вполне способна оспорить подобный тезис. Сделать это можно набросав «Роме» еще большую торбу мячей, нежели «нерадзурри».

Бергамаски выиграли шесть последних поединков в рамках Серии А, при чем в этой серии были биты «Ювентус» и «Наполи» на выезде. Теперь же просто нужно разобраться с «Ромой» на своем поле. «Волки», кстати, на выезде крайне плохи – проиграли даже «Венеции» и «Болонье».

Короче, прогноз на матч: победа «Аталанты». Не нужно ничего выдумывать, просто забирайте П1 и спокойно наслаждайтесь футболом в исполнении Руслана Малиновского и его партнеров.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Подписывайтесь на свежие прогнозы от xsport на официальной странице facebook - прогнозы XSPORT.



Статистика прогнозиста: 22 победы, 2 возврата, 30 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой