Легенда английского футбола высказался об обострении политической ситуации в Украине

Линекер отметил, что Европа сейчас на грани войны

Гари Линекер / Фото: Daily Mirror

Один из лучших бомбардиров в истории сборной Англии Гари Линекер в Twitter дал оценку событиям, происходящим между Украиной и Россией.



«Европа находится на грани войны. Люди – это чудесные создания. После миллионов лет эволюции они получили достаточно ума, чтобы быть невероятно тупыми».

Напомним, ранее легендарный грузинский футболист Каха Каладзе поддержал Украину после того как Россия признала незаконные формирования «ДНР» и «ЛНР».