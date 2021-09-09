Куман: «Пытались внедрить Пьянича в состав, но видели, что у нас есть игроки лучше»
Легенда «Барселоны»: «Куман – лучший тренер для команды»
Патрик Клюйверт уверен, что руководство «сине-гранатовых» доверяет нынешнему наставнику
14:48
Рональд Куман / Фото: Eurosport
Легенда «Барселоны» Патрик Клюйверт считает, что Рональд Куман – лучший тренер для «сине-гранатовых». Его слова приводит Mundo Deportivo:
«Я считаю, что президент клуба доверяет Куману. В противном случае, он бы не возглавлял команду сейчас. Мне кажется, что Рональд – это лучший тренер для «Барселоны».
Ранее Куман высказался об уходе Антуана Гризманна.
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