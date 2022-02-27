Легенда «Динамо» и сборной СССР взял автомат и вступил в тероборону

Чемпионат Италии. «Лацио» – «Наполи». Онлайн трансляция
21:45
Известная украинская художественная гимнастка Анна Бессонова на странице в Instagram разместила снимок своего отца – легендарного игрока киевского «Динамо» и сборной СССР Владимира Бессонова с оружием и с «сине-желтым» флагом:
Ранее XSPORT.ua рассказал о мирной акции в Мадриде, которая прошла в поддержку Украины, а также об аналогичном митинге в Лондоне, где был замечен бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе с семьей
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