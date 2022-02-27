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Легенда «Динамо» и сборной СССР взял автомат и вступил в тероборону

Через неделю Владимиру Бессонову исполнится 64 года
Футбол В Украине
20:56
Легенда «Динамо» и сборной СССР взял автомат и вступил в тероборону
Владимир Бессонов

Известная украинская художественная гимнастка Анна Бессонова на странице в Instagram разместила снимок своего отца – легендарного игрока киевского «Динамо» и сборной СССР Владимира Бессонова с оружием и с «сине-желтым» флагом:


Ранее XSPORT.ua рассказал о мирной акции в Мадриде, которая прошла в поддержку Украины, а также об аналогичном митинге в Лондоне, где был замечен бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе с семьей

 

 

 

 

 

Источник: XSPORT
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Теги

Анна Бессонова Динамо Киев

Комментарии 1

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27 февраля 2022г. 21:17
Поки є порох у порохівницях, нас нікому не вдастся ЗЛАМАТИ! Слава Україні!
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