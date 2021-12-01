Легенда «Динамо»: «Надо было вручить два «Золотых мяча»

Буряк считает, что и Месси, и Левандовски этого заслужили

Леонид Буряк / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший тренер сборной Украины Леонид Буряк считает, что в этом году нужно было вручить два «Золотых мяча».

«Левандовски и Месси – это два разных футболиста. Это два гениальных футболиста. Одно восхищение вызывает то, что Роберт играет в очень сложной лиге, а именно Бундеслиге. На протяжении каждого года поляк забивает определенное количество голов, которые держат его на слуху. Левандовски – один из самых ярких форвардов Европы. Месси на любой позиции играет, в любой команде. Исходя из того, что умеет аргентинец, я думаю, он чуть-чуть опередил мир. У него потрясающая скоростная техника, прекрасные удары. У него совершенная игра. В свои 34 года Месси выглядит достаточно убедительно. При всем уважении к Роналду и Левандовски, Месси заслуженно стал обладателем «Золотого мяча». Это мое личное мнение. Но, я считаю, что было бы правильным вручить еще один «Золотой мяч» Роберту Левандовски. Все-таки польский форвард на протяжении многих лет демонстрирует яркую игру на поле, каждый сезон стабильно забивая много голов и являясь лидером «Баварии», которая в 2020-м году выиграла Лигу чемпионов. Также Левандовски является лидером и капитаном сборной Польши. Думаю, будет справедливо, если организаторы премии вручат еще один «Золотой мяч» поляку. Сейчас в спорте такое делают. Например, на летней Олимпиаде-2020 вручили две золотые медали в соревнованиях по прыжкам в высоту с разбега. Золотые награды получили прыгуны из Италии и Катара, которые вдвоем заняли первое место».

Ранее Буряк назвал украинских футболистов, которые в будущем могут быть номинированы на «Золотой мяч».