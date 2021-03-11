Легенда «Динамо»: «Вильярреал» – одна из самых техничных команд Испании»
Решко отметил, что киевлянам следует не давать сопернику контролировать ход игры
Победитель Кубка кубков и Суперкубка UEFA 1975 года в составе «Динамо» Стефан Решко поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором киевляне сыграют с «Вильярреалом».
«Вильярреал» последний раз играл со зрителями год назад, да и то на своем поле. Как известно, сегодняшнее противостояние в Киеве пройдет с болельщиками. И, хотя не стоит сильно переоценивать значение этого факта, но поддержка фанов должна помочь динамовцам с максимальной ответственностью отнестись к поединку.
«Вильярреал» – одна из самых техничных команд Испании, и поэтому многое будет зависеть от того, позволят ли киевляне гостям контролировать ход событий на поле. Если будут умело прессинговать, заставлять соперника ошибаться вблизи своих ворот, то можно смело рассчитывать на достижение положительного результата на «Олимпийском».
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери в представлении не нуждается, это настоящий коллекционер побед в Лиге Европы. Один из его «козырей» – домашние тактические заготовки. Однако и рулевой «Динамо» Мирча Луческу тоже искушенный боец на этом «фронте». Поэтому будет интересно понаблюдать и за их творческим соперничеством. Я все же, склоняюсь к тому, что киевляне отпразднуют победу с минимальным преимуществом в счете.
Игру Лиги Европы можно будет посмотреть сегодня, 11 марта, на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Динамо» – «Вильярреал» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:55.
Комментарии 0