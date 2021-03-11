Легенда «Динамо»: «Вильярреал» – одна из самых техничных команд Испании»

Победитель Кубка кубков и Суперкубка UEFA 1975 года в составе «Динамо» Стефан Решко поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором киевляне сыграют с «Вильярреалом».

«Вильярреал» – одна из самых техничных команд Испании, и поэтому многое будет зависеть от того, позволят ли киевляне гостям контролировать ход событий на поле. Если будут умело прессинговать, заставлять соперника ошибаться вблизи своих ворот, то можно смело рассчитывать на достижение положительного результата на «Олимпийском».

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери в представлении не нуждается, это настоящий коллекционер побед в Лиге Европы. Один из его «козырей» – домашние тактические заготовки. Однако и рулевой «Динамо» Мирча Луческу тоже искушенный боец на этом «фронте». Поэтому будет интересно понаблюдать и за их творческим соперничеством. Я все же, склоняюсь к тому, что киевляне отпразднуют победу с минимальным преимуществом в счете.