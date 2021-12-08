Легенда футбола Пеле снова госпитализирован

81-летний бразилец попадает в больницу уже третий раз за полгода

Пеле / Фото: Reuters

Легендарный экс-футболист сборной Бразилии Пеле снова госпитализирован, сообщает Reuters.

Это уже третье попадание Пеле в больницу за последние полгода.

Тем не менее, врачи сообщают, что состояние 81-летнего Пеле стабильно. Он прибыл в больницу для дальнейшего лечения опухоли толстой кишки.

Последний раз Пеле был в больнице в октябре. В начале месяца его успешно выписали после операции.