Пеле высказался по поводу победы Месси в голосовании за «Золотой мяч»
Легенда футбола Пеле снова госпитализирован
81-летний бразилец попадает в больницу уже третий раз за полгода
Пеле / Фото: Reuters
Легендарный экс-футболист сборной Бразилии Пеле снова госпитализирован, сообщает Reuters.
Это уже третье попадание Пеле в больницу за последние полгода.
Тем не менее, врачи сообщают, что состояние 81-летнего Пеле стабильно. Он прибыл в больницу для дальнейшего лечения опухоли толстой кишки.
Последний раз Пеле был в больнице в октябре. В начале месяца его успешно выписали после операции.
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