Легенда итальянского футбола раскритиковал сборную Англии
Бывший итальянский нападающий Паоло Ди Канио поддал строгой критике игру сборной Англии в матче с Шотландией. Слова экс-игрока приводит Football Italia.
«В составе Англии достаточно много талантливых игроков, но у них нет ни характера, ни движения, ни творческой мысли, ни смелости, чтобы сделать внезапную передачу, это просто не в их ДНК.
Когда центральные полузащитники закрыты, им нужен Стоунз или кто-то другой, чтобы выйти из защиты, но это не Бонуччи. Дело не только в игроках, но и в том, что тренер должен сказать им, что они делают неправильные попытки в неподходящее время.
Кейн? Последние три месяца сезона Премьер-лиги я говорил и даю понять, что обожаю Кейна, но мне не нравится его отношение. Все мы знаем, что он хочет покинуть «Тоттенхэм», но такое отношение сохранилось и на Евро-2020. Я думаю, что это скорее психологическая проблема, чем физическая, он буквально выдохся.
Честно говоря, Англия разочаровала меня этим вечером».
Подопечные Гарета Саутгейта могли обеспечивать себе место в плей-офф Евро-2020, но безголевая ничья отложила вопрос по выходу из группы до последнего тура.
Напомним, в параллельном матче Группы D хорваты и чехи тоже поделили очки.
Комментарии 0