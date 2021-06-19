Легенда итальянского футбола раскритиковал сборную Англии

Паоло Ди Канио / фото - Eurosport

Бывший итальянский нападающий Паоло Ди Канио поддал строгой критике игру сборной Англии в матче с Шотландией. Слова экс-игрока приводит Football Italia.

Когда центральные полузащитники закрыты, им нужен Стоунз или кто-то другой, чтобы выйти из защиты, но это не Бонуччи. Дело не только в игроках, но и в том, что тренер должен сказать им, что они делают неправильные попытки в неподходящее время.

Кейн? Последние три месяца сезона Премьер-лиги я говорил и даю понять, что обожаю Кейна, но мне не нравится его отношение. Все мы знаем, что он хочет покинуть «Тоттенхэм», но такое отношение сохранилось и на Евро-2020. Я думаю, что это скорее психологическая проблема, чем физическая, он буквально выдохся.

Честно говоря, Англия разочаровала меня этим вечером».