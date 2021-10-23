Легенда «Ливерпуля» и МЮ сделал прогноз на очную встречу между командами

Майкл Оуэн / Фото: Twitter

Бывший форвард «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч между командами в 9-м туре АПЛ. Его слова приводит BetVictor.

Не могу дождаться матча. МЮ разочаровал в игре с «Лестером» неделю назад. Они создавали моменты, но их игра в обороне...

«Лестеру» было слишком легко созидать и разбивать прессинг соперника. «Манчестер Юнайтед» выглядел слишком открытым. Сульшеру нужно придать баланс команде.

Когда речь заходит о «Ливерпуле», начинать надо с Мо Салаха. Он, конечно, лучший игрок мира прямо сейчас. Он забил грандиозный гол на прошлой неделе.

В этом сезоне Салаху практически невозможно противостоять, так что это большой вызов для МЮ – как оставить Салаха вне игры.

Несомненно, «Манчестер Юнайтед» будет играть лучше, чем неделю назад, но я уверен, что «Ливерпуль» сможет победить. Я бы сказал 2:1. Забьет ли Салах?»