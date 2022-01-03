Легенда «Ливерпуля» уже не верит в свою команду, считая, что АПЛ выиграет «Манчестер Сити»

Джейми Каррагер / Фото: Twitter

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о чемпионской гонке в АПЛ после ничьей «Челси» и «Ливерпуля» (2:2) в последнем туре. Экс-игрока цитирует Sky Sports.

Но именно поэтому «Ливерпуль» не возьмет титул английской Премьер-лиге в этом сезоне. Они вели в счёте уже 17 раз по ходу матча, так же, как и «Манчестер Сити», но у подопечных Гвардиолы все встречи доведены до победы, в то время как «Ливерпуль» выиграл лишь 12 из этих матчей. Чего не хватает «Ливерпулю сейчас», так это контроля над игрой.

Можно сколько угодно говорить об игре, которую показывает «Ливерпуль», но с точки зрения результата это может не приносить результат. В этом разница между ними и «Манчестер Сити».