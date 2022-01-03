Легенда «Ливерпуля» уже не верит в свою команду, считая, что АПЛ выиграет «Манчестер Сити»
Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о чемпионской гонке в АПЛ после ничьей «Челси» и «Ливерпуля» (2:2) в последнем туре. Экс-игрока цитирует Sky Sports.
«Упустить победу при счете 2:0 в матче с топ-клубом – это всегда разочарование. Хотя думаю, что в конце концов «Ливерпуль» доволен набранным очком. Судя по тем изменениям, которые произошли после ухода Мане и выхода Джонса – это неплохой результат.
Но именно поэтому «Ливерпуль» не возьмет титул английской Премьер-лиге в этом сезоне. Они вели в счёте уже 17 раз по ходу матча, так же, как и «Манчестер Сити», но у подопечных Гвардиолы все встречи доведены до победы, в то время как «Ливерпуль» выиграл лишь 12 из этих матчей. Чего не хватает «Ливерпулю сейчас», так это контроля над игрой.
Можно сколько угодно говорить об игре, которую показывает «Ливерпуль», но с точки зрения результата это может не приносить результат. В этом разница между ними и «Манчестер Сити».
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» опережает «Челси» на 10 очков и «Ливерпуль» на 11 баллов, хоть у «красных» есть матч в запасе.
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