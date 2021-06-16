Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Погба в сборной и Погба в МЮ – разные футболисты»

Поль Погба / фото - SkySports

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал о различиях в игре хавбека Поля Погба за МЮ и за национальную команду. Слова бывшего футболиста приводит издание Goal.

Возможно, в сборной его окружают более качественные игроки и более комфортная атмосфера. Я думаю, что в «МЮ» он не берёт на себя ответственность, потому что её слишком много. Возможно, рядом с Погба в клубе не так много игроков, которые могут разделить эту ответственность с ним.

Я знаю, что в сборной Франции он делит ответственность с окружающими его игроками. Может, в стане «красных дьяволов» ему немного одиноко, и поэтому он чувствует более сильное давление. Очевидно, что существует разница между тем Погба, что мы видим в сборной Франции, и тем, что играет за «Манчестер Юнайтед».