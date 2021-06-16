Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Погба в сборной и Погба в МЮ – разные футболисты»
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал о различиях в игре хавбека Поля Погба за МЮ и за национальную команду. Слова бывшего футболиста приводит издание Goal.
«Нет сомнений в том, что Погба — это талантливый парень. Я всё ещё хочу от него большего, а особенно – в матчах за «Манчестер Юнайтед».
Возможно, в сборной его окружают более качественные игроки и более комфортная атмосфера. Я думаю, что в «МЮ» он не берёт на себя ответственность, потому что её слишком много. Возможно, рядом с Погба в клубе не так много игроков, которые могут разделить эту ответственность с ним.
Я знаю, что в сборной Франции он делит ответственность с окружающими его игроками. Может, в стане «красных дьяволов» ему немного одиноко, и поэтому он чувствует более сильное давление. Очевидно, что существует разница между тем Погба, что мы видим в сборной Франции, и тем, что играет за «Манчестер Юнайтед».
В матче первого тура группового этапа Евро-2020 сборная Франции минимально обыграла немцев. Погба был признан лучшим игроком встречи. Именно хавбек своим утонченным пасом создал голевой момент для Люки Эрнандеса.
Напомним, Погба заступился за укусившего его Антонио Рюдигера.
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