Легенда «Металлиста» назвал количество дней, на которое мог уйти в загул

Рыкун рассказал о своем отношении к алкоголю

Александр Рыкун / Фото - Сегодня

Бывший полузащитник «Днепра» и «Металлиста» Александр Рыкун рассказал об отношении к алкоголю в период карьеры и после.

Вы говорили, что могли выпить пиво после матча. После окончания карьеры были конкретные запои?

Так а что – идти никуда не надо, в любой момент мог спокойно провести время, так сказать. А таких запоев, то у меня их и не было, когда играл.

Ну вы же могли гульнуть?

На 2-4 дня.

На 4 дня надо хорошо постараться.

Ну а что? Выходной, пока там утро, день, вечер.

Помните, когда последний раз был жесткий запой? И по какому поводу?

Я по поводу и без. По настроению. Повод всегда можно найти. Любим футбол за то, что после футбола, да? Можно повод каждый день найти – открой календарь, будет и праздник, и повод.

Слышал, вы сейчас почти не употребляете.

Что на эту тему говорить? Могу. Да и тогда мог. Получается, что начнешь – и оно сразу все вылазит. Кто-то прячется, а кто-то...

Не так уже легко отходить?

Да, уже не 23-24 или 27-28 лет.

Рыкун также отметил, что украинцы до 2014 года неохотно ездили за рубеж.