Довбик – лучший игрок декабря в УПЛ
Легенда «Металлиста» назвал потенциальный трансфер Довбыка в «Динамо» ошибкой
Рыкун отметил прогресс форварда
Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1
Бывший полузащитник «Днепра» и «Металлиста» Александр Рыкун поделился мнением о нападающем «Днепра-1» Артеме Довбыке и его потенциальном переходе в «Динамо».
Кто запомнился в первой части сезона УПЛ? Не могу не назвать Артема Довбыка, который вырос за эти полгода, точнее, сделал хороший шаг в своем профессиональном росте.
Нападающий возмужал, мощный, настырный с хорошим ударом. Но, на мой взгляд, его переход в «Динамо» будет ошибкой…
Ранее Довбык был признан лучшим игроком декабря в УПЛ.
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