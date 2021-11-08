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Легенда «Милана – о Шевченко: «Друг мой, я жду твоего появления на тренерском мостике «Дженоа»

Зеедорф лестно высказался об украинском специалисте
Футбол Серия А (Италия)
8 ноября 22:59
Легенда «Милана – о Шевченко: «Друг мой, я жду твоего появления на тренерском мостике «Дженоа»
Фото: ВВС

Бывший полузащитник «Милана» Кларенс Зеедорф в своем Instagram высказался о назначении Андрея Шевченко на должность главного тренера «Дженоа».

«Друг мой, я хочу пожелать тебе удачи в этом новом приключении. Серия А снова встречает настоящего чемпиона, как на поле, так и за его пределами. Я с нетерпением жду твоего появления на тренерском мостике «Дженоа».

Первый день Шевченко в «Дженоа». Как это было.

Петр Приходько
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Теги

Кларенс Зеедорф Андрей Шевченко Милан

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