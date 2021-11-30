Шевченко зимой приведет в «Дженоа» защитника «Милана»
Легенда «Милана» поделился приятными воспоминаниями о Шевченко
Мальдини уверен, что украинец еще докажет, что он – чемпион
09:35
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images
Директор «Милана» Паоло Мальдини поделился мнением о главном тренере «Дженоа» Андрее Шевченко.
Слова итальянца приводит football-italia.net:
Шевченко проявил храбрость. Ему нравится эта работа, он принял серьезный вызов. Он чемпион – и докажет это. Я болею за него, но всегда хочу побеждать, в этом и состоит смысл этого спорта. Я хочу побеждать, даже когда играю в настольный теннис с братом.
Приятные воспоминания о Шевченко
Думаю, мы с ним в «Милане» достигли пика в Манчестере в финале Лиги чемпионов 2003 года, когда он забил тот пенальти.
Шевченко адаптировался к нам, когда приехал, у него был потрясающий талант, но обладал другими привычками. Он изменился и стал тем самым форвардом, которым был.
Напомним, что зимой состав «Дженоа» может пополнить защитник «Милана».
XSPORT проведет онлайн трансляцию матча «Дженоа» – «Милан». Начало – 1 декабря в 21:45.
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