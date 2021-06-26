Легенда МЮ: «В молодости Роналду был одержим желанием стать лучшим»

Португалец постоянно пытается совершенствоваться

Криштиану Роналду / фото - Marca

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал ВВС о своем бывшем партнере по команде Криштиану Роналду:

«В молодости он был одержим желанием стать лучшим. Дело в его самоотдаче, а еще ему повезло с генетикой. Но это феноменальный футболист, который думает о каждой детали, обо всех аспектах игры и выжимает из себя максимум. Дело не только в физике, но и в психологии. С тех пор, как Роналду был юным игроком в 2004 году, он стал реже касаться мяча, но количество касаний в штрафной, наоборот, увеличилось. Мы говорим не только о физической силе и способности действовать быстрее других и быть сильнее, чем они. Нужно еще и думать о позиции на поле. И я думаю, что с этой эволюцией Роналду справился прекрасно».

Позиция Роналду на поле и вправду не раз менялась: в МЮ он фактически играл полузащитника, и лишь после перехода в мадридский «Реал» перешел на фланг атаки, где стал забивать в разы больше. Но после травмы колена в 2014 году, игроку снова пришлось думать о смене игрового стиля, что привело к тому, что португалец начал больше играть внутри штрафной, и, по сути переквалифицировался в центрфорварда.

На текущем чемпионате Европы Роналду не перестает забивать: с 5 голами он идет первым в списке бомбардиров Евро. Также, португалец стал лучшим голеадором в истории чемпионатов Европы.

Напомним, Роналду повторил мировой рекорд.