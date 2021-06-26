Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Легенда МЮ: «В молодости Роналду был одержим желанием стать лучшим»

Португалец постоянно пытается совершенствоваться
Футбол Евро-2020
08:37
Легенда МЮ: «В молодости Роналду был одержим желанием стать лучшим»
Криштиану Роналду / фото - Marca

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал ВВС о своем бывшем партнере по команде Криштиану Роналду:

«В молодости он был одержим желанием стать лучшим. Дело в его самоотдаче, а еще ему повезло с генетикой. Но это феноменальный футболист, который думает о каждой детали, обо всех аспектах игры и выжимает из себя максимум.

Дело не только в физике, но и в психологии. С тех пор, как Роналду был юным игроком в 2004 году, он стал реже касаться мяча, но количество касаний в штрафной, наоборот, увеличилось.

Мы говорим не только о физической силе и способности действовать быстрее других и быть сильнее, чем они. Нужно еще и думать о позиции на поле. И я думаю, что с этой эволюцией Роналду справился прекрасно».

Позиция Роналду на поле и вправду не раз менялась: в МЮ он фактически играл полузащитника, и лишь после перехода в мадридский «Реал» перешел на фланг атаки, где стал забивать в разы больше. Но после травмы колена в 2014 году, игроку снова пришлось думать о смене игрового стиля, что привело к тому, что португалец начал больше играть внутри штрафной, и, по сути переквалифицировался в центрфорварда.

На текущем чемпионате Европы Роналду не перестает забивать: с 5 голами он идет первым в списке бомбардиров Евро. Также, португалец стал лучшим голеадором в истории чемпионатов Европы.

Напомним, Роналду повторил мировой рекорд.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Реал Мадрид (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Куртуа: «Я добился более серьезного прогресса, чем Роналду»
Куртуа: «Я добился более серьезного прогресса, чем Роналду»
Футбол Евро-2020
11:17
Известен новый рекордсмен мира по матчам за сборные. Нет, это даже не Роналду
Известен новый рекордсмен мира по матчам за сборные. Нет, это даже не Роналду
Футбол В мире
10:42
Виллаш-Боаш считает, что Мбаппе пойдет по стопам Роналду
Виллаш-Боаш считает, что Мбаппе пойдет по стопам Роналду
Футбол Примерa (Испания)
24 июня 22:15
Бензема рассказал, о чем разговаривал с Роналду во время матча
Бензема рассказал, о чем разговаривал с Роналду во время матча
Футбол Евро-2020
24 июня 18:40
«Манчестер Юнайтед» намерен провернуть трансфер Санчо за 85 миллионов евро
«Манчестер Юнайтед» намерен провернуть трансфер Санчо за 85 миллионов евро
Футбол Премьер-Лига (Англия)
24 июня 15:56
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную
Футбол Евро-2020
24 июня 07:27

Новости: Футбол

Последний шанс. Соль возвращается в «Динамо»
Последний шанс. Соль возвращается в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
11:50
Рыкун: «Разочарования этого турнира – Зинченко и Малиновский»
Рыкун: «Разочарования этого турнира – Зинченко и Малиновский»
Евро-2020
11:38
Куртуа: «Я добился более серьезного прогресса, чем Роналду»
Куртуа: «Я добился более серьезного прогресса, чем Роналду»
Евро-2020
11:17
Перес намекнул на возвращение Бэйла в «Реал»
Перес намекнул на возвращение Бэйла в «Реал»
Примерa (Испания)
10:55
Известен новый рекордсмен мира по матчам за сборные. Нет, это даже не Роналду
Известен новый рекордсмен мира по матчам за сборные. Нет, это даже не Роналду
В мире
10:42
Экс-игрок «Динамо» назвал сильные стороны сборной Швеции
Экс-игрок «Динамо» назвал сильные стороны сборной Швеции
Евро-2020
10:30
Нагорняк: «В матче со шведами шансы – 50 на 50»
Нагорняк: «В матче со шведами шансы – 50 на 50»
Евро-2020
09:25
Лукаку: «Левандовского и Бензема всегда называют топ-форвардами, а меня – просто хорошим нападающим»
Лукаку: «Левандовского и Бензема всегда называют топ-форвардами, а меня – просто хорошим нападающим»
Евро-2020
09:18
Кейн: «Недавно меня называли лучшим в мире»
Кейн: «Недавно меня называли лучшим в мире»
Евро-2020
09:12
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости

Анонсы

Бокс в крепости. Украинцы подерутся с олимпийцами из Алжира и чемпионом Норвегии
WEB
Бокс в крепости. Украинцы подерутся с олимпийцами из Алжира и чемпионом Норвегии
17:00
Евро 2020. Уэльс — Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс — Дания. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Уэльс — Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс — Дания. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия — Австрия. Онлайн трансляция
22:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
27 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45