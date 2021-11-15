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Легенда «Реала»: «Шахтер» в ближайшем будущем способен дойти до финала Лиги чемпионов»

Роберто Карлос лестно высказался об украинской команде
Футбол Лига чемпионов UEFA
10:59
Легенда «Реала»: «Шахтер» в ближайшем будущем способен дойти до финала Лиги чемпионов»
Роберто Карлос / Фото: ФК Шахтер

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос лестно высказался о донецком «Шахтере». Его слова приводит пресс-служба «горняков».

«Я смотрю много матчей «Шахтера». Там много бразильцев, среди них есть мои друзья. Например, Дентиньо, с которым мы вместе играли за «Коринтианс». Также Додо, Тете – это отличные футболисты. Я очень рад, что «Шахтер» каждый раз смотрит в сторону Бразилии в поисках новых игроков, новых бразильских талантов. В «Шахтере» 13 бразильцев, если я не ошибаюсь. Я должен поздравить президента дончан с тем, что он подписал таких замечательных игроков.

«Шахтер» сильно прогрессирует во всех турнирах, в которых участвует. Это команда, которая очень многое дает украинскому футболу. «Реалу» полезно встречаться с такими командами. Да и «Шахтеру» это идет на пользу, ведь есть возможность получить уникальный опыт.

«Шахтер» – это та команда, которая в ближайшем будущем способна дойти до полуфинала или даже финала Лиги чемпионов. Сейчас «Шахтеру» важно расти. Для этого нужно играть против таких соперников, как «Реал». Ведь именно «Реал» является самым титулованным клубом Лиги чемпионов».


Напомним, в своей группе Лиги чемпионов «Шахтер» заработал 1 очко после 4-х матчей, а в УПЛ лидирует вместе с «Динамо».

Петр Приходько
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Теги

Шахтер Донецк Роберто Карлос

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