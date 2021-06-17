Италия первой вышла в 1/8 на Евро, возвращение «Металлиста», хоккейное примирение в Украине и другие топ-новости 16 июня
Легенда сборной Франции: «Рано рассматривать Италию как претендента на победу в турнире»
Вийера высказал свое мнение об игре команды Манчини
Патрик Виейра / Фото: ВВС
Бывший игрок сборной Франции Патрик Вийера высказался об игре сборной Италии на Евро-2020. Его слова приводит ВВС.
«Думаю, первые два матча у итальянцев были простыми. Конечно, надо побеждать тех, кто выходит против тебя на поле, но я все еще сомневаюсь в способности этой команды пройти путь до конца.
Я считаю, что итальянцы играют недостаточно интенсивно, мощно и быстро, недостаточно остро в атаке. Так что я подожду. Еще слишком рано рассматривать Италию как претендента на победу в турнире».
Напомним, Италия обыграла Турцию (3:0), а затем Швейцарию (3:0) и уже вышла в 1/8 финала Евро-2020.
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