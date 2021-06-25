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Легенда сборной Германии: «Если дело в матче с Англией дойдет до пенальти, то мы будем фаворитами»

Тяжеловесы мирового футбола сойдутся в матче 1/8 финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
14:22
Легенда сборной Германии: «Если дело в матче с Англией дойдет до пенальти, то мы будем фаворитами»
Лотар Маттеус / Фото: Eurosport

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус поделился ожиданиями от матча Англии и Германии в 1/8 финала Евро-2020. Его слова приводит The Guardian.

«Нам нравится «Уэмбли», нравится приезжать в Англию. Это создает мотивацию для наших игроков. Это то, что нам нравится.

У нас всегда хорошо обстоят дела с пенальти – это своего рода фишка матчей между немцами и англичанами. Думаю, что если дело дойдет до пенальти, мы будем фаворитами, потому что тогда сразу начинаешь думать о том, что было в последние 30-40 лет.

Когда мы играли с Англией в 1990 и 1996 годах, на английских игроков оказывалось большое давление, потому что они каждый день читали в газетах статьи о пенальти.

Так что у Англии есть шанс выиграть игру за 90 или 120 минут. Но если дело дойдет до пенальти, фаворитом будет Германия».


Англия и Германия сыграют свой матч 1/8 финала Евро-2020 29-го июня.

Петр Приходько
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Теги

Англия – Германия

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