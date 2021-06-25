Легенда сборной Германии: «Если дело в матче с Англией дойдет до пенальти, то мы будем фаворитами»
Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус поделился ожиданиями от матча Англии и Германии в 1/8 финала Евро-2020. Его слова приводит The Guardian.
«Нам нравится «Уэмбли», нравится приезжать в Англию. Это создает мотивацию для наших игроков. Это то, что нам нравится.
У нас всегда хорошо обстоят дела с пенальти – это своего рода фишка матчей между немцами и англичанами. Думаю, что если дело дойдет до пенальти, мы будем фаворитами, потому что тогда сразу начинаешь думать о том, что было в последние 30-40 лет.
Когда мы играли с Англией в 1990 и 1996 годах, на английских игроков оказывалось большое давление, потому что они каждый день читали в газетах статьи о пенальти.
Так что у Англии есть шанс выиграть игру за 90 или 120 минут. Но если дело дойдет до пенальти, фаворитом будет Германия».
Англия и Германия сыграют свой матч 1/8 финала Евро-2020 29-го июня.
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