«Челси» неожиданно потерял очки в матче с «Бернли»
Легенда сборной Германии назвал фаворитов на победу в ЛЧ
Маттеус выделил 4 команды
13:04
Лотар Маттеус / Фото: Bild
Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Его слова приводит Marca.
«Для меня фаворитами в Лиге чемпионов являются «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Бавария».
Что касается испанских клубов, то у «Барселоны» есть свои проблемы. «Атлетико» всегда был опасной командой, но они не так хороши, как «Ливерпуль» или «Ман Сити».
Отметим, что «Бавария» и «Ливерпуль» уже обеспечили себе плей-офф Лиги чемпионов после 4-х туров группового раунда.
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