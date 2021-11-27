Легенда сборной Италии: «Роналду уже не так мобилен, как раньше. Но он будет жить ради матча с нами»
Легенда сборной Италии Фабио Каннаваро высказался о форме Криштиану Роналду. Его слова приводит ВВС.
– Рангник, который скоро возглавит МЮ, называл Криштиану Роналду старым пять лет назад. Могут ли у португальца возникнуть проблемы?
– Я не думаю. Роналду будет жить ради матча с Италией, потому что он хочет на чемпионат мира. И он точно будет самым опасным игроком Португалии. Можете критиковать его сколько хотите, но он до сих пор забивает кучу голов.
Верим в Кьеллини и Бонуччи, которые хорошо знают Роналду, знакомы с его движениями.
Криштиану уже не такой мобильный, как несколько лет назад. Возможно, это поможет нам.
Напомним, Португалия и Италия попали в один путь в стыках на ЧМ-2022, это значит, что одна из команд не сыграет в финальной части чемпионата мира. В полуфинальных матчах стыков Италия сыграет с Северной Македонией, а Португалия – с Турцией.
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