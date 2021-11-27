Легенда сборной Италии: «Роналду уже не так мобилен, как раньше. Но он будет жить ради матча с нами»

Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Легенда сборной Италии Фабио Каннаваро высказался о форме Криштиану Роналду. Его слова приводит ВВС.

– Я не думаю. Роналду будет жить ради матча с Италией, потому что он хочет на чемпионат мира. И он точно будет самым опасным игроком Португалии. Можете критиковать его сколько хотите, но он до сих пор забивает кучу голов.

Верим в Кьеллини и Бонуччи, которые хорошо знают Роналду, знакомы с его движениями.

Криштиану уже не такой мобильный, как несколько лет назад. Возможно, это поможет нам.