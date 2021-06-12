Первый мяч на Евро – автогол, первый матч – разгром. Обзор игры Турция – Италия
Легенда сборной Италии: «С Турцией была видна разница в психологическом настрое»
Дзамбротта прокомментировал разгромную победу «скуадры адзурры» в матче-открытии Евро
Джанлука Дзамбротта / Фото - Sportal.co.nz
Бывший защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта поделился эмоциями после разгромной победы в стартовом матче на Евро-2020 против Турции (3:0). Слова эксперта приводит пресс-служба UEFA.
Сборная Италии продемонстрировала именно те качества, которых мы и ожидаем от Манчини. Она выглядела остро и уверенно на протяжении всего матча.
Сегодня была заметна разница в психологическом настрое команд. Прекрасный первый шаг вперед! С нетерпением все вместе будем ждать следующего матча сборной Италии!
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