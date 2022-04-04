Легенда сборной СССР: «Даже животные обидятся, если их сравнивать с русскими»

Алексей Михайличенко / Фото: Футбол 24

Бывший игрок «Динамо» Алексей Михайличенко высказался о вторжении россии в Украину.

Для него это очень больно. Они, наверное, понимают, что со мной общаться не желательно. Не буду больше говорить ни имен, ни фамилий, потому что у них уже нет их. Фамилии и имена у людей, а у животных – нет. Ой, животные могут обидеться, что их сравнили с россиянами».