россия боится Украинского Флага. Трансляция матча Бундеслиги на 8-й минуте прекращена из-за призывов остановить войну
Легенда сборной СССР: «Даже животные обидятся, если их сравнивать с русскими»
Михайличенко показал свою четкую позицию
04 апреля 09:25
Алексей Михайличенко / Фото: Футбол 24
Бывший игрок «Динамо» Алексей Михайличенко высказался о вторжении россии в Украину.
«Я много общался со многими игроками, бывшими партнерами, которые играли в олимпийской, национальной сборной, сборной СССР, и в принципе очень хорошо с ними общались. Но единственный из россиян, кто мне позвонил по телефону – это Игорь Скляров, ныне живущий в Америке, в Чикаго. Его жена – известная гимнастка и они работают там давно, он в большом шоке. После общения со своими одноклубниками, друзьями из россии, он потом говорил, что это больше Северная Корея, чем россия.
Для него это очень больно. Они, наверное, понимают, что со мной общаться не желательно. Не буду больше говорить ни имен, ни фамилий, потому что у них уже нет их. Фамилии и имена у людей, а у животных – нет. Ой, животные могут обидеться, что их сравнили с россиянами».
Ранее Андрей Шевченко наехал на поддерживающего рашистов президента FIFA.
Комментарии 1