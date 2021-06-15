Легенда украинского футбола покинул АЕК

Клуб тепло попрощался с защитником

Дмитрий Чигринский / фото - FootBoom

Экс-защитник донецкого «Шахтера» и каталонской «Барселоны» Дмитрий Чигринский покидает греческий АЕК. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Официальный сайт АЕКа информирует, что было принято решение расстаться с игроком. Также сказано, что украинец стал одним из важнейших легионеров, когда-либо надевавших футболку клуба.

Греческий клуб поблагодарил защитника за вклад в успехи команды на протяжении пяти лет, и пожелал игроку славного продолжения карьеры.

Напомним, Чигринский может вернуться в УПЛ.