Чигринский может вернуться в УПЛ
Легенда украинского футбола покинул АЕК
Клуб тепло попрощался с защитником
Дмитрий Чигринский / фото - FootBoom
Экс-защитник донецкого «Шахтера» и каталонской «Барселоны» Дмитрий Чигринский покидает греческий АЕК. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Официальный сайт АЕКа информирует, что было принято решение расстаться с игроком. Также сказано, что украинец стал одним из важнейших легионеров, когда-либо надевавших футболку клуба.
Греческий клуб поблагодарил защитника за вклад в успехи команды на протяжении пяти лет, и пожелал игроку славного продолжения карьеры.
Напомним, Чигринский может вернуться в УПЛ.
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