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Легенда уйдет? Буффон задумывается о завершение карьеры

43-летний итальянец начал профессиональную карьеру еще в далеком 1995-м
Футбол Серия А (Италия)
18:21
Легенда уйдет? Буффон задумывается о завершение карьеры
Джанлуиджи Буффон / Фото: football-italia.net

43-летний голкипер Джанлуиджи Буффон в прощальном интервью пресс-службе «Ювентуса» рассказал о своих дальнейших планах. Отметим, что профессиональная карьера итальянца началась еще в 1995 году в «Парме».

Прощание было безмятежным. Я делал то же самое три года назад, но к этому никогда не привыкнешь.

Мне нужно найти силы. Я не хочу ни о чем жалеть. Сейчас я очень счастлив. Я даже могу завершить карьеру. Я думаю, за то время, что я играл, я уже и так достаточно сделал.

Напомним, что Буффон может оказаться в «Бенфике».

Олег Шумейко-младший
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Теги

Джанлуиджи Буффон Ювентус

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