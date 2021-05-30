Легенда уйдет? Буффон задумывается о завершение карьеры

Джанлуиджи Буффон / Фото: football-italia.net

43-летний голкипер Джанлуиджи Буффон в прощальном интервью пресс-службе «Ювентуса» рассказал о своих дальнейших планах. Отметим, что профессиональная карьера итальянца началась еще в 1995 году в «Парме».



Мне нужно найти силы. Я не хочу ни о чем жалеть. Сейчас я очень счастлив. Я даже могу завершить карьеру. Я думаю, за то время, что я играл, я уже и так достаточно сделал.