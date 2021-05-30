Буффон: «Раздражало, что мой выход на поле расценивали, как подарок от Пирло»
Легенда уйдет? Буффон задумывается о завершение карьеры
43-летний итальянец начал профессиональную карьеру еще в далеком 1995-м
18:21
Джанлуиджи Буффон / Фото: football-italia.net
43-летний голкипер Джанлуиджи Буффон в прощальном
интервью пресс-службе «Ювентуса» рассказал о своих дальнейших планах. Отметим, что профессиональная карьера итальянца началась еще в 1995 году в «Парме».
Прощание было безмятежным. Я делал то же самое три года назад, но к этому никогда не привыкнешь.
Мне нужно найти силы. Я не хочу ни о чем жалеть. Сейчас я очень счастлив. Я даже могу завершить карьеру. Я думаю, за то время, что я играл, я уже и так достаточно сделал.
Напомним, что Буффон может оказаться в «Бенфике».
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