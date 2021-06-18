Президент «Реала»: «Рамос в числе величайших легенд клуба»
«Легенда!» Зидан прокомментировал уход Рамоса из «Реала»
Защитник покинул мадридский клуб после 16 лет проведенных в нем
07:57
Зинедин Зидан / фото - Getty Images
Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал уход защитника Серхио Рамоса из «Королевского клуба». В своем Instagram Зидан опубликовал пост, посвященный Рамосу, в котором поблагодарил за многие года сотрудничества и пожелал удачи в карьере.
«Легенда! Для меня было огромным удовольствием и честью быть твоим партнером и тренером. Один из величайших капитанов в истории! Спасибо тебе за все».
Напомним, президент «Реала» Фиорентино Перес также высказался об уходе защитника.
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