В «Ман Сити» отказались от трансфера Роналду. МЮ готов перехватить своего экс-игрока
Легендарное возвращение. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Роналду
Португалец вернется в АПЛ
19:09
Фото: AFP
«Манчестер Юнайтед» анонсировал возвращение нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Английский клуб объявил об этом через свой Twitter.
Welcome, @Cristiano #MUFC | #Ronaldo— Manchester United (@ManUtd) August 27, 2021
«Ювентус» получит за португальца 25 миллионов евро. Роналду подпишет контракт на два года.
Он также вел переговоры с «Манчестер Сити».
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