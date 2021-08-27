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Легендарное возвращение. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Роналду

Португалец вернется в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:09
Легендарное возвращение. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Роналду
Фото: AFP

«Манчестер Юнайтед» анонсировал возвращение нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Английский клуб объявил об этом через свой Twitter.

«Ювентус» получит за португальца 25 миллионов евро. Роналду подпишет контракт на два года.

Он также вел переговоры с «Манчестер Сити».

Андрей Усмонов
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Ювентус Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду

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