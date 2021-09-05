Сауль: «Покинуть Атлетико – самое тяжелое решение в жизни»
Легендарному Торресу могут запретить работать в структуре «Атлетико»
Мадридцы уже подали жалобу
09:22
Фернандо Торрес / Фото - todayuknewsЭкс-форвард сборной Испании Фернандо Торрес, который недавно вернулся в родной «Атлетико» в качестве тренера молодежной команды, может лишиться своей работы.
Причиной этому служит то, что «Эль-Ниньо» не имеет лицензии UEFA Pro, которая позволила бы ему тренировать команды на молодежном уровне. Об этом сообщает Marca.
В мадридском клубе утверждают, что лицензия соответствует всем нужным требованиям. Матрасники уже подали жалобу.
Ранее «Атлетико» объявил о возвращении форварда «Барселоны» Антуана Гризманна.
Комментарии 0