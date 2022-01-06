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Легендарный арбитр Коллина назвал истинную цель введения VAR

Итальянец объяснил главные нюансы арбитража
Футбол В мире
06 января 14:22
Легендарный арбитр Коллина назвал истинную цель введения VAR
Пьерлуиджи Коллина / фото - Eurosport

Легендарный экс-арбитр FIFA Пьерлуиджи Коллина высказался для Football Italia о системе VAR:

«Целью ВАР было устранение не разногласий, а явных ошибок, которые влияют на результат. Я считаю, что эта цель была достигнута.

В конечном итоге судья должен принимать решение об офсайде, а ВАР может его о нем предупредить.

Интерпретация – это часть игры, поэтому, хотя ситуации могут быть похожими, они никогда не будут идентичными. Мы просто должны признать, что будут разные взгляды на ситуацию. Технологии помогают, но они никогда не заменят человеческий фактор.

То же самое и с игрой рукой. Мы решили, что когда рука поднята выше плеча, это наказание, но потом поняли, что это не всегда так. Судья должен еще раз взглянуть на ситуацию, и его интерпретация имеет решающее значение

Будет 10-12 камер, проверяющих 29 точек на теле игрока, 50 раз в секунду, и программное обеспечение, анализирующее данные в режиме реального времени, чтобы рассчитать идеальный момент, когда к мячу прикоснулись, и положение игроков в этот момент».

C 2016-го года итальянец является главой судейского корпуса FIFA. А до 2012-го года Коллина являлся куратором судейского комитета УАФ. Сейчас эту должность занимает другой именитый итальянец.

Павел Харченко
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