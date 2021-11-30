Экс-звезда «Ливерпуля» контактирует с клубом УПЛ
Легендарный бразильский вратарь стал тренером вратарей «Ливерпуля»
Он будет совмещать работу и в сборной Бразилии
30 ноября 22:10
Фото: Sky Sports
Бывший вратарь сборной Бразилии Клаудио Таффарел вошел в тренерский штаб «Ливерпуля».
Он будет совмещать должность вместе со сборной Бразилии. В обеих командах он будет тренером вратарей.
Отмечается, что в «Ливерпуле» Таффарел будет работать с нынешними тренерами вратарей команды Джоном Ахтербергом и его ассистентом Джеком Робинсоном, сообщает The Athletic.
В свое время за сборную Бразилии Таффарел провел 101 матч. Долгое время он играл за «Галатасарай», а позже был тренером вратарей турецкой команды до недавнего времени.
«Ливерпуль» в двух очках от лидера АПЛ.
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