Легендарный бразильский вратарь стал тренером вратарей «Ливерпуля»

Он будет совмещать работу и в сборной Бразилии

Фото: Sky Sports

Бывший вратарь сборной Бразилии Клаудио Таффарел вошел в тренерский штаб «Ливерпуля».

Он будет совмещать должность вместе со сборной Бразилии. В обеих командах он будет тренером вратарей.

Отмечается, что в «Ливерпуле» Таффарел будет работать с нынешними тренерами вратарей команды Джоном Ахтербергом и его ассистентом Джеком Робинсоном, сообщает The Athletic.

В свое время за сборную Бразилии Таффарел провел 101 матч. Долгое время он играл за «Галатасарай», а позже был тренером вратарей турецкой команды до недавнего времени.

«Ливерпуль» в двух очках от лидера АПЛ.