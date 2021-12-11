Легендарный экс-форвард «Барселоны» и «Интера» стал главой Федерации футбола своей страны

Игрок завершил карьеру в 2019 году

Самюэль Это`О / фото - Forbes

Бывший нападающий «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это`О стал главой Федерации футбола Камеруна, сообщает пресс-служба организации.

Футболист является легендой своей национальной сборной, где провел 118 матчей, в которых 56 раз поражал ворота соперников. В 2000 году форвард привел национальную команду к победе на Олимпийских играх 2000 и в Кубке африканских наций 2000 и 2002.

Игрока четырежды признавали лучшим игроком континента.

Также камерунец известен своей впечатляющей клубной карьерой. Нападающий выступал за «Реал», «Барселону», «Интер» и «Челси».

Форвард трижды выигрывал Примеру, один раз Серию А и три раза становился победителем Лиги чемпионов.

Напомним, Это`О назвал игрока, который будет доминировать в европейском футболе в следующие 10-15 лет.