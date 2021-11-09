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Стивен Джеррард близок к тому, чтобы возглавить клуб АПЛ

Англичанин сейчас работает в Шотландии
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:31
Стивен Джеррард близок к тому, чтобы возглавить клуб АПЛ
Стивен Джеррард / фото - SI

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард может возглавить «Астон Виллу», сообщает Daily Mail.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии уже ведет переговоры с боссами «львов».

Ранее «Вилла» уволила Дина Смита из-за неудовлетворительных результатов команды.

Джеррард возглавляет «Рейнджерс» с 2018-го года и в минувшем сезоне привел команду к чемпионству Шотландии.

Кроме англичанина «львы» также могут назначить наставника «Саутгемптона» Ральфа Хайзенхютля. Еще в СМИ говорили о возможном приглашении экс-тренера «Шахтера».

Павел Харченко
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Стивен Джеррард Астон Вилла Паулу Фонсека

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