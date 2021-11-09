Фонсека может возглавить один из клубов АПЛ
Стивен Джеррард близок к тому, чтобы возглавить клуб АПЛ
Англичанин сейчас работает в Шотландии
10:31
Стивен Джеррард / фото - SI
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард может возглавить «Астон Виллу», сообщает Daily Mail.
Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии уже ведет переговоры с боссами «львов».
Ранее «Вилла» уволила Дина Смита из-за неудовлетворительных результатов команды.
Джеррард возглавляет «Рейнджерс» с 2018-го года и в минувшем сезоне привел команду к чемпионству Шотландии.
Кроме англичанина «львы» также могут назначить наставника «Саутгемптона» Ральфа Хайзенхютля. Еще в СМИ говорили о возможном приглашении экс-тренера «Шахтера».
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