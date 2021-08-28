Петр Чех: «К «Порту» нужно отнестись с уважением»
Легендарный голкипер «Челси» заключил соглашение с хоккейным клубом
В минувшем сезоне он защищал цвета этой же команды
13:23
Петр Чех / Фото - metro.co.ukЭкс-голкипер «Челси», «Арсенала» и сборной Чехии Петр Чех будет играть в Английской национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает Daily Mail.
Клуб второго дивизиона «Гилфорд Феникс» объявил о подписании соглашения с 39-летним Чехом на сезон-2021/22.
Отметим, что Петр в сезоне-2019/20 уже защищал цвета «Гилфорда», сыграв за команду шесть матчей.
А тем временем «Челси» презентовал третью форму на сезон-2021/22.
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