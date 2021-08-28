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Легендарный голкипер «Челси» заключил соглашение с хоккейным клубом

В минувшем сезоне он защищал цвета этой же команды
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:23
Легендарный голкипер «Челси» заключил соглашение с хоккейным клубом
Петр Чех / Фото - metro.co.uk
Экс-голкипер «Челси», «Арсенала» и сборной Чехии Петр Чех будет играть в Английской национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает Daily Mail.

Клуб второго дивизиона «Гилфорд Феникс» объявил о подписании соглашения с 39-летним Чехом на сезон-2021/22.

Отметим, что Петр в сезоне-2019/20 уже защищал цвета «Гилфорда», сыграв за команду шесть матчей. 

А тем временем «Челси» презентовал третью форму на сезон-2021/22.
Владимир Кириченко
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