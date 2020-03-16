Легендарный Липпи может занять пост спортивного директора «Наполи»

Известный специалист ранее уже работал в неаполитанском клубе

Марчелло Липпи / Фото - clubdoria46.it

«Он не будет возражать против такой роли. Если получит предложение, мы его оценим. На данный момент нет ничего конкретного. У нас не было контактов с «Наполи».

Экс-главный тренер сборной Италииможет занять престижный пост в «Наполи».Сын и агент известного наставникав эфире радио Kiss Kiss заявил, что его отец может вернуться в неаполитанский клуб в качестве нового спортивного директора.Цитирует Липпи-младшегоНапомним, что Липпи-старший работал главным тренером «Наполи» в сезоне-1993/94. Под его руководством национальная команда Италии выиграла чемпионат мира в 2006 году.Последним местом работы 72-летнего специалиста была сборная Китая. В октябре 2020-го он объявил о завершении тренерской карьеры.Накануне стало известно, что защитник «Наполи»