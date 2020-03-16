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Легендарный Липпи может занять пост спортивного директора «Наполи»
Известный специалист ранее уже работал в неаполитанском клубе
16 марта 21:57
Марчелло Липпи / Фото - clubdoria46.itЭкс-главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи может занять престижный пост в «Наполи».
Сын и агент известного наставника Давиде Липпи в эфире радио Kiss Kiss заявил, что его отец может вернуться в неаполитанский клуб в качестве нового спортивного директора.
Цитирует Липпи-младшего Football Italia.
«Он не будет возражать против такой роли. Если получит предложение, мы его оценим. На данный момент нет ничего конкретного. У нас не было контактов с «Наполи».
Напомним, что Липпи-старший работал главным тренером «Наполи» в сезоне-1993/94. Под его руководством национальная команда Италии выиграла чемпионат мира в 2006 году.
Последним местом работы 72-летнего специалиста была сборная Китая. В октябре 2020-го он объявил о завершении тренерской карьеры.
Накануне стало известно, что защитник «Наполи» Калиду Кулибали в летнее межсезонье может перебраться из Серии А в другой чемпионат.