Легендарный триумф. В «Реале» вспомнили последний матч на «Олимпийском»

Правда украинских команд тогда на поле не было

фото - ABC

Сегодня, 19 октября донецкий «Шахтер» на стадионе «НСК Олимпийский» примет мадридский «Реал».

Для «сливочных» это будет первая поездка в Киев с 2018-го года. Прошлый вояж оказался для испанцев триумфальным.

В финале ЛЧ 17/18 именно в столице Украины «бланкос» выиграли свой 13-й в истории «ушастый» кубок, который стал для них третьим подряд. До этого ни одна команда не выигрывала турнир в современном формате даже два раза подряд.

Мадридцы на своей странице в Instagram вспомнили о том памятном дне.

Команда Зинедина Зидана в финале переиграла «Ливерпуль» Юргена Клоппа со счетом 3:1. На дубль Гарета Бэйла и гол Карима Бензема «красные» ответили лишь одним результативным выстрелом Садио Мане.

Сегодня «горнякам» не стоит бояться валлийского вингера, ведь он пропустит матч из-за травмы, а вот француз выведет «сливочных» на поле с капитанской повязкой.

Игра состоится в 22:00. Онлайн трансляция «Шахтер» – «Реал».

В 4 раза дороже. Какой состав «Реал» привез в Киев на матч с «Шахтером».

