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Легенди «Ліона» зіграли благодійний матч проти команди UNICEF та зібрали близько 500 тис. євро для українських дітей

Мінімальну перемогу в поєдинку здобули французи
Футбол В Европе
20:24
Легенди «Ліона» зіграли благодійний матч проти команди UNICEF та зібрали близько 500 тис. євро для українських дітей
«Ліона» – UNICEF / Фото - Twitter
Легенди «Ліона» провели благодійну зустріч під назвою «Матч героїв» проти команди UNICEF. 

Під час поєдинку було зібрано 482 490 євро. Усі ці кошти підуть на допомогу постраждалим під час війни українським дітям та їх сім’ям.

Матч відвідали 22 тисячі глядачів. Перемогу в поєдинку здобула команда легенд «Ліона» завдяки голу Соні Андерсона (1:0).

За команду легенд «Ліона» зіграли наступні футболісти: Сонні Андерсон, Сідней Гову, Каміль Ебілі, Грегорі Купе, Майкл Ессьєн, Кім Челлстрьом, Джіла Діарра, Кріс, Клаудіо Касапа, Соня Бомпастор, Едмілсон, Флоран Малуда, Ерік Карр’єр, Девід Лінарес, Паатрі Жан Філіп, Паатрі Жан-Філіп Марк Шанеле, Жеремі Бреше, Ален Кавелья, П’єр Легль, Крістоф Дальма, Ерік Дефляндр.

Також за них зіграли інші зірки: Тоні Паркер, Джо-Вілфред Цонга, Домінго, Зак Нані та Бусіф.

У складі команди UNICEF на поле вийшли наступні футболісти: Лор Бульо, Крістіан Карембо, Людовік Жюлі, Самір Насрі, Гаїска Мендьєта, Бакарі Санья, Гаель Кліши, Рікардо Карвальо, Мехді Бенатія, Йєнс Леманн, Даніель Ван Бюйтен, Флоран Сінама-Понголь, Нуну Гомеш.

Також за них зіграли інші зірки: Редуан Бугераба, Сіріл Гане, Ромео Елвіс, Шон Гарньє, Фіансо, Напс, Інокстаг, Міку, Пол Мірабель, Джок’Айр, НікоКапоне, Річард Орлінскі, Джаст Ріад, Даян Лейр, Алізе Лім.

Напередодны легендарний український екс-футболіст Андрій Шевченко не зміг стримати сльози в ефірі італійського ТБ, коли розповідав про Україну.

Владимир Кириченко
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Лион

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Легенди «Ліона» зіграли благодійний матч проти команди UNICEF та зібрали близько 500 тис. євро для українських дітей
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